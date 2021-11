News

Ridley Scotts "The Last Duel" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc vorbestellbar

Der neue Ridley Scott-Film "The Last Duel" ist ab sofort auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc vorbestellbar.

Das Historien-Drama mit Matt Damon und Adam Driver läuft seit dem 14.10.2021 in den deutschen Kinos und soll laut Amazon.de ab dem 06.01.2022 fürs Heimkino erhältlich sein.

Nach "The Last Duel" plant Ridley Scott als nächste Kinofilme u.a. "House of Gucci", das Napoleon-Drama "Kitbag" und anschließend die Fortsetzung von "Gladiator".

bereits erhältlich:

