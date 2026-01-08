Bis zu 25% Rabatt auf Lautsprecher und Kopfhörer von KEF
08.01.2026 (Philipp Kind)
Bildquelle: KEF
KEF startet mit einem exklusiven, zeitlich begrenzten Angebot für einige der beliebtesten Lautsprechermodelle des Unternehmens ins neue Jahr. Von heute, 08. Januar 2026, bis Freitag, 30. Januar 2026, erhält man bis zu 25% auf ausgewählte Produkte.
Alle Angebote in der Übersicht:
KEF Mu3
- UVP (Stück): 229 Euro
- Aktions-UVP (Stück): 169 Euro
- ERSPARNIS: 60 Euro
KEF Mu7
- UVP (Stück): 399 Euro
- Aktions-UVP (Stück): 279 Euro
- ERSPARNIS: 120 Euro
KEF LSX II (Carbon Black & Soundwave by Terence Conran)
- UVP (System): 1.399 Euro
- Aktions-UVP (System): 1.249 Euro
- ERSPARNIS: 150 Euro
KEF R11 Meta
- UVP (Paar): 6.800 Euro
- Aktions-UVP (Paar): 6.099 Euro
- ERSPARNIS: 701 Euro
KEF R7 Meta
- UVP (Paar): 5.250 Euro
- Aktions-UVP (Paar): 4.599 Euro
- ERSPARNIS: 651 Euro
KEF R3 Meta
- UVP (Stück): 2.300 Euro
- Aktions-UVP (Stück): 2.099 Euro
- ERSPARNIS: 201 Euro
KEF R6 Meta
- UVP (Stück): 1.900 Euro
- Aktions-UVP (Stück): 1.699 Euro
- ERSPARNIS: 201 Euro
KEF R8 Meta
- UVP (Paar): 1.700 Euro
- Aktions-UVP (Paar): 1.599 Euro
- ERSPARNIS: 101 Euro
KEF Q Concerto Meta (Satin Black & Satin White)
- UVP (Paar): 1.198 Euro
- Aktions-UVP (Paar): 1.099 Euro
- ERSPARNIS: 99 Euro
KEF Q3 Meta
- UVP (Paar): 698 Euro
- Aktions-UVP (Paar): 649 Euro
- ERSPARNIS: 49 Euro
KEF Q11 Meta
- UVP (Paar): 2.198 Euro
- Aktions-UVP (Paar): 1.999 Euro
- ERSPARNIS: 199 Euro
KEF Q7 Meta
- UVP (Paar): 1.598 Euro
- Aktions-UVP (Paar): 1.499 Euro
- ERSPARNIS: 99 Euro
KEF Q4 Meta
- UVP (Stück): 399 Euro
- Aktions-UVP (Stück): 359 Euro
- ERSPARNIS: 40 Euro
KEF Q6 Meta
- UVP (Stück): 749 Euro
- Aktions-UVP (Stück): 699 Euro
- ERSPARNIS: 50 Euro
KEF Q8 Meta
- UVP (Paar): 698 Euro
- Aktions-UVP (Paar): 649 Euro
- ERSPARNIS: 49 Euro
Kube 15 MIE
- UVP (Stück): 1.299 Euro
- Aktions-UVP (Stück): 999 Euro
- ERSPARNIS: 300 Euro
