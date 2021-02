News

Quentin Tarantino veröffentlicht "Once Upon A Time In… Hollywood" als erweiterten Roman

Quentin Tarantino veröffentlicht "Once Upon a Time in Hollywood" im Juni als Roman mit erweiterter Handlung. Dieser erscheint am 29.06.2021 in der englischen Originalfassung "Once Upon A Time In... Hollywood: A Novel" und im Juli unter dem Titel "Es war einmal in Hollywood" bei Kiepenheuer & Witsch in der deutschen Übersetzung von Thomas Melle und Stephan Kleiner.

Tarantino erweitert in dem Roman die Handlung um die Vorgeschichte des Schauspielers Rick Dalton und seines Stuntdoubles Cliff Boot, die im Film von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt gespielt wurden. Der Verlag teasert den Roman als "frische, spielerische, aber auch schockierende Abkehr von der Filmfassung" an und zitiert dazu Quentin Tarantino mit eigenen Worten:

»In den Siebzigerjahren waren Romanfassungen von Filmen die ersten Bücher für Erwachsene, die ich las, daher bin ich stolz, ›Es war einmal in Hollywood‹ als meinen Beitrag zu diesem oft marginalisierten, aber geliebten Subgenre der Literatur anzukündigen. Ich freue mich außerdem sehr, meine Charaktere und ihre Welt weiter zu ergründen für dieses literarische Projekt, das (hoffentlich) neben seinem filmischen Gegenstück bestehen kann«, so Tarantino.

