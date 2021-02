News

"Der geheime Garten" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

StudioCanal veröffentlicht im Februar "Der geheime Garten" (The Secret Garden) auf Blu-ray Disc. Die Neu-Verfilmung des Fantasy-Romans von Frances Hodgson Burnett mit Colin Firth kommt am 25.02.2021 in den Handel.

Bereits jetzt ist der Film bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store in 4K & HDR erhältlich. Bei Apple wird neben HDR10 auch Unterstützung für Dolby Vision geboten.

Bei jpc.de ist die Blu-ray Disc inklusive einer Gesichts-Maske mit Optik im Stil des Films für die ersten 300 Besteller erhältlich.

Der geheime Garten (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1 (1080/24p Full HD)

Sprachen/Ton: Deutsch, Englisch (5.1 DTS-HD MA)

Untertitel: Deutsch

EXTRAS

Featurettes "Mary", "Der geheime Garten wird zum Leben erweckt", "Vom Buch zum Film", Wendecover