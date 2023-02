News

QED stellt neues Reference Ethernet-Kabel vor

Bildquelle: QED

QED präsentiert mit dem Reference Ethernet ein neues Datenkabel für die hochwertige Verbindung zwischen Netzwerkgeräten. Das Kabel soll sich perfekt für den Anschluss eines hochauflösenden digitalen Audiostreamers eignen und verfügt über mehr als genug Bandbreite, um erforderliche Datenraten für 32 Bit/384 kHz- und DSD512-Audiosignale zu übertragen. Das QED Reference Ethernet ist ein Kabel der Kategorie 8.1 der Klasse I und unterstützt 40G Ethernet. Im Inneren kommen aus zu 99,999% sauerstofffreiem Kupfer bestehende verdrillte Litzenpaare zum Einsatz.

Jedes Paar ist, laut Hersteller zur Gewährleistung einer optimalen Unterdrückung von Einstreuunngen, auf unterschiedliche Weise verdrillt. Innerhalb der äußeren Schutzfolie verfügt das Kabel über eine weitere Hülle aus Aluminium-Mylar sowie einen ferritimprägnierten Mantel. Die Einfügedämpfung, also das Verhältnis zwischen eingespeister und durchgelassener Signalstärke, wird damit so gering wie möglich gehalten. Das Kabel übertrifft so die CAT 8 Norm deutlich. Als Stecker sind präzisionsgefertigte, vergoldete Telegärtner-Stecker mit 360-Grad-geschirmten Zinkdruckgussgehäusen montiert. Das Ethernet Reference erreicht eine maximale Datenrate von 40 Gb/s. Der Außendurchmesser des Kabels mit perlweißem PVC-Mantel beträgt 9mm, der Leiterdurchmesser 0,25 mm2.

Die unverbindlichen empfohlenen Verkaufspreise betragen für

1 m = 199 €, 2 m = 219 €, 3 m = 249 € und 5 m = 269 €

