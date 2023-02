News

Modern Talking-Alben erscheinen als limitierte Vinyl-Editionen

Music on Vinyl veröffentlicht nach mehreren Maxis jetzt auch die ersten beiden Alben von Modern Talking in limitierten Vinyl-Neuauflagen. Die beiden 180 Gramm-Schallplatten sollen am 31.03.2023 in limitierter Auflage mit jeweils 2500 Exemplaren in den Handel kommen. Für "The 1st Album" wird "Silver Marbled Vinyl" als Tonträger verwendet und das zweite Album "Let's Talk About Love" soll im "Translucent Blue Vinyl"-Design erscheinen.

Bereits erhältlich:

