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"Pretty in Pink" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Paramount veröffentlicht "Pretty in Pink" auf Ultra HD Blu-ray. Der von John Hughes mit Regisseur Howard Deutch produzierte Film aus dem Jahr 1986 mit Molly Ringwald und Andy McCarthy soll ab dem 13.02.2025 im Handel erhälltich sein.

Update: Die Ultra HD Blu-ray ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

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