Western-Klassiker "Leichen pflastern seinen Weg" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht "Leichen pflastern seinen Weg" (Il grande silenzio) auf Ultra HD Blu-ray. Der Western von Sergio Corbucci aus dem Jahr 1968 mit Klaus Kinski und Jean-Louis Trintignant sowie dem Soundtrack von Ennio Morricone soll am 23.01.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem, italienischem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare, Making of-Featurettes und alternative Enden geplant.

Update: Am 27.03.2025 erscheint "Leichen plastern seinen Weg" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

Bereits am 24.10.2024 erscheint von Filmjuwelen "Hitcher, der Highway Killer" auf Ultra HD Blu-ray.

Leichen pflastern seinen Weg (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 1,82:1 (4k) (Eastmancolor)

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 2.0, Englisch DTS-HD MA 2.0, Italienisch DTS-HD MA 2.0, Französisch DTS-HD MA 2.0

Untertitel: Deutsch, Englisch, Französisch

Bonusmaterial:

- Booklet

- Audiokommentare von Dr. Rolf Giesen, Filmhistoriker Mike Siegel, Autor Howard Hughes und Filmschaffendem Richard Knew, Filmschaffendem Alex Cox, Vorstellung des Filmes durch Jean-Pierre Dionnet, Vorwort von Jean-Baptiste Thoret, Grindhouse-HD-Fassung (35mm Kinokopie von 1969), Featurettes, Alternatives Ende 1+2, Szenenspezifischer Kommentar von Oliver Père, Interview mit Klaus Kinski, Western Italian Style, Französischer Vor- und Abspann, Trailer (französisch, italienisch, englisch, deutsch), weitere Highlights

