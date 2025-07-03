News
"Planet der Vampire" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
04.07.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Planet der Vampire" (Terrore Nello Spazio) noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Der zuvor bereits exklusiv im Direktvertrieb angebotene SciFi-Horror-Thriller von Mario Bava aus dem Jahr 1965 wird am 04.09.2025 noch einmal als 4K-Mediabook für den allgemeinen Handel veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.
- Planet der Vampire - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Planet der Vampire - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Planet der Vampire - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.