Ältere Samsung-TVs bekommen Tizen 9.0-Update

Samsung beginnt mit dem Update erste älterer Fernseher mit der neuen Tizen 9.0-Update. Erste Nutzer von Samsung-Fernsehern aus dem Modelljahr 2024 mit Tizen 8.0 berichten über eine neue Firmware, die ihre Geräte mit dem neuen Betriebssystem ausstatten, welches erstmals bei den neuen TVs aus dem Modelljahr 2025 zum Einsatz kommt.

Der weltweite Rollout des Updates dürfte sich erfahrungsgemäß etwas hinziehen. Samsung hat noch keine Angaben zum Zeitplan gemacht und ab wann auch erste 2023er Modelle auf Tizen 9.0 aktualisiert werden sollen.

