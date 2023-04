News

Plaion veröffentlicht über 50 Warner Film-Klassiker auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures hat eine Vereinbarung mit Warner über die Veröffentlichung von Klassikern aus dem inzwischen 100 Jahre umfassenden Warner-Film-Katalog getroffen.

Laut Plaion sind über 50 Filmklassiker aus dem Hause Warner Bros. Pictures von den 1930ern bis in die 2010er Jahre geplant. Die ersten Filme werden für den Sommer in Aussicht gestellt. Als Beispiele werden die Filme "Falling Down", "City Cobra", "Leatherface - The Texas Chainsaw Massacre III", "The Last Starfighter" und "Robin Hood - König der Vagabunden" gezeigt.

Plaion macht keine Angaben dazu, in welchen Formaten die einzelnen Filme veröffentlicht werden sollen. Ob neben Blu-ray Discs auch einzelne Ultra HD Blu-rays dabei sein werden, ist noch offen.

