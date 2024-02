News

"Pink Floyd: The Dark Side of the Moon" erscheint als limitierte Picture Disc Vinyl LP-Edition

Das Pink Floyd-Album "The Dark Side of the Moon" erscheint in einer neuen limitierten Picture Disc Vinyl-Edition. Dabei handelt es sich um eine "UV Printed Art on Clear Vinyl 50th Anniversary Collector's Edition" mit dem 2023er Remaster als Doppel-LP.

Für das Farbmotiv kommt ein besonderes Druckverfahren zum Einsatz: Die beiden transparenten Schallplatten sind einseitig bespielt. Der farbige Druck mit dem Prismaspektrum wird von der anderen Seite aufgebracht und die Tinte mit UV-Licht getrocknet. Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Druck die Klangqualität der Platte nicht beeinflusst. Die beiden 180 Gramm-Schallplatten werden in einer ummantelten, umklappbaren Hülle mit einem exklusiven Poster verpackt.

Der Verkaufsstart der "Pink Floyd: The Dark Side of the Moon"-Sonderedition ist für den 19.04.2024 geplant.

