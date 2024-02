News

"William Shatner - You Can Call Me Bill" bald auf DVD

Polyband veröffentlicht "William Shatner - You Can Call Me Bill" im April auf DVD. Die rund 96 Minuten lange Dokumentation von Alexandre O. Philippe über und mit William Shatner erscheint am 26.04.2024 mit deutschem und englischem Dolby Digital 5.1-Ton auf DVD. Eine Blu-ray Disc ist nicht geplant.

