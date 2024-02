News

"Argylle" mit High Frame Rate im Kino und bei Apple

Der neue Action-Thriller "Argylle" von "Kingsman"-Regisseur Matthew Vaughn mit Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa, Bryan Cranston und Samuel L. Jackson läuft seit dem 01.02.2024 in den deutschen Kinos und wird später auch bei Apple TV+ zu sehen sein.

Apple soll rund 200 Millionen Dollar in den Film investiert haben und hat diesen auch mit "High Frame Rate" (48 fps) produziert, damit später Nutzer der Apple Vision Pro-Brille das Action-Abenteuer in HFR sehen können. Das High Frame Rate-Mastering wurde von Pixelworks mit der "TrueCut Motion"-Technologie angefertigt, die bereits für James Camerons "Avatar - The Way of Water" zum Einsatz kam.

Doch auch bereits in ausgewählten Kinos wird "Argylle" in HFR gezeigt: Dazu gehören in Deutschland die "Cinity"-Kinos der Kette Cineplex, die es in Aachen und Mannheim gibt. Die Projektion in den "Cinity"-Kinosäälen soll neben HFR eine erhöhte Leuchtdichte und einen um 34% erweiterten Farbraum bieten für den ein spezielles Color Grading erforderlich ist.

Apple selbst hat noch nicht angekündigt, ab wann "Argylle" bei Apple TV+ und in HFR auf der Apple Vision Pro zu sehen sein soll. Die Brille ist zunächst nur in den USA für 3499 USD erhältlich. Apple hat bislang noch keinen Starttermin für Deutschland angekündigt. "Argylle" soll nach dem Willen von Apple der erste Teil eines neuen Franchises mit Matthew Vaughn werden und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ellie Conway.

Die Apple Vision Pro-Brille unterstützt die Wiedergabe von Filmen in 3D über zwei integrierte 4K Micro OLED-Displays mit HDR und "Spatial Audio"-Unterstützung. Filme werden in Ultra HD-Auflösung inklusive Dolby Vision HDR mit dem Multiview High Efficiency Video Coding (MV-HEVC) auf die Apple Vision Pro gestreamt.

Auch Disney wird für die Apple Vision Pro ausgewählte Filme wie "Avatar - The Way of Water" in High Frame Rate anbieten. Abonnenten von Disney+ sollen ohne Zusatzkosten zahlreiche Filme in 3D und teilweise auch HFR auf der Vision Pro erleben können.

