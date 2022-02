News

Paul Thomas Andersons "Licorice Pizza" bald auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Licorice Pizza" bald auf Blu-ray Disc. Das in den 70er Jahren angesiedelte "Coming of Age" Liebes-Drama von Paul Thomas Anderson läuft bereits seit dem 27.01.2022 in den deutschen Kinos und dürfte somit im Frühsommer fürs Heimkino veröffentlicht werden.

"Licorice Pizza" ist bereits auf Blu-ray Disc im Handel vorbestellbar. Eine Ultra HD Blu-ray wurde noch nicht angekündigt.

