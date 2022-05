News

Paramount: Erste Details zu "Sonic the Hedgehog 2" auf 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "Sonic the Hedgehog 2" am 11.08.2022 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Bereits ab dem 3. Juni wird der zweite Sonic-Kinofilm auf digitalen Plattformen zum Kauf und ab dem 24. Juni zum Verleih erhältlich sein - zumindest bei Apple auch in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Ton.

Für die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray wurden die Tonformate noch nicht bestätigt. Hier dürfte zumindest für die englische Originalfassung Dolby Atmos zu erwarten sein.

Das Bonus-Material umfasst u.a. mehrere Making of Featurettes, einen Audio-Kommentar und Deleted Scenes (siehe unten).

Neben den Standard-Editionen erscheint "Sonic the Hedgehog 2" auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Sonic the Hedgehog 2 (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (?), Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• Kommentar von Regisseur Jeff Fowler und der (OV-)Stimme von Sonic Ben Schwartz

• Animierter Kurzfilm: Sonic Drone Home– Sonic, Tails und Knuckles finden einen Schrottplatz in Green Hills mit einem bekannten Eindringling – eine von Robotniks Dronen!

• Gelöschte und erweiterte Szenen – Einige Ringe, die zurückgelassen wurden; sehen Sie sich diese noch nie zuvor gesehenen gelöschten und erweiterten Szenen an!

• Bloopers – Lachen Sie mit bei diesen urkomischen Patzern!

• Musikvideo – Kid Cudi: Stars in the Sky

• Finde dein Team – Schnappen Sie sich einen Chillidog und lassen Sie sich vom Cast mit hinter die Kulissen des Filmdrehs und ihrer Zusammenarbeit am Set nehmen

• Der kräftige Schläger: Knuckles – Lassen Sie sich von der Crew und dem Echidna persönlich, Idris Elba, durch die Geschichte von Knuckles und seiner Entwicklung für den Film führen

• Blitzrunde / Schnellfeuer-Antworten mit Ben Schwartz – Erfahren Sie mehr über die Person hinter dem blauen Igel in dieser lustigen Sonic-schnellen Fragen- und Antwortrunde mit Ben Schwartz

• Robotnik neu erfunden – Papa hat einen brandneuen Schnurrbart… und ein neues Ei-Mobil! Blicken Sie mit Jim Carrey hinter die Kulissen, um die von den Videospielen inspirierten Wurzeln seines neuen Aussehens zu entdecken und zu erleben, wie dieser Profi in seine Rolle schlüpft

• Ein Geschwisterchen für Sonic: Tails – Nachdem sie die Figur seit fast einem Jahrzehnt in den Videospielen spricht, nimmt Sie Colleen O’Shaughnessy mit auf das witzige Unterfangen, Tails auf die große Leinwand zu bringen

