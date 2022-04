News

Oscar-Gewinner "Drive My Car" bald auf Blu-ray Disc

Rapid Eye Movie veröffentlicht "Drive My Car" bald auf Blu-ray Disc. Der als bester internationale Film ausgezeichnete japanische Oscar-Gewinner erscheint am 24.06.2022 als Blu-ray Disc/DVD-Set und wird mit japanischem Originalton in Dolby Digital 5.1 und deutschen Untertiteln präsentiert.

Als Bonus-Material sind "Behind the Scenes"-Aufnahmen und Interviews geplant.

