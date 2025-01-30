News

"Yes: Close To The Edge - Super Deluxe Edition" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc, CD & LP (Update)

Rhino veröffentlicht "Yes: Close To The Edge" als neue "Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Box-Set enthält das remasterte Original-Album aus dem Jahr 1972 auf CD & LP, drei weitere CDs mit Raritäten und Live-Aufnahmen sowie einen neuen Steven Wilson-Mix inklusive zusätzlichen Istrumental-Versionen auf CD in Stereo sowie auf Blu-ray Disc in Dolby Atmos.

Der Verkaufsstart ist für den 07.03.2025 geplant. Die Blu-ray Disc ist nicht einzeln sondern nur in dem "Super Deluxe"-Boxset erhältlich. Von Analogue Productions gibt es außerdem eine neue eklusive Sonderedition des Albums auf SACD und als Doppel-LP mit 45 RPM.

Update: Das Set ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

bereits erhältlich:

