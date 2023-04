News

Nubert Frühjahrsaktion mit Gratis-Zugabe

Bildquelle: Nubert

Bei Nubert gibt es pünktlich zu Ostern ab dem 06. April um 10:00 Uhr zu jedem Subwoofer einen nuConnect trX Funkadapter gratis dazu, um den Sub - wie ein Osterei - im Wohnzimmer gut verstecken zu können. Das gelingt natürlich z.B. mit dem nuSub XW-800 slim mit nur 14 cm Höhe besonders gut. Der Wireless-Adapter ermöglicht die drahtlose Anbindung des Nubert-Subs an jeder beliebigen Stelle im Raum. Auch ältere Produkte von Nubert sowie Komponenten anderer Hersteller können damit in das hochauflösende X-Connect Netzwerk integriert werden.

Der nuConnect trX im Kompaktformat arbeitet wahlweise als Sender oder Empfänger und überträgt per Funk ein Stereosignal an oder von anderen mit X-Connect verbundenen Geräten. So ist auch die drahtlose Verbindung von Subwoofer und Surround-Lautpsrecher möglich. Darüber hinaus kann man zwischen zwei nuConnect trX eine Funkstrecke aufbauen, um z.B. den Ton des Fernsehers an einen Lautsprecher zu übertragen.

Die Frühjahrsaktion von Nubert startet am 06. April 2023 um 10:00 Uhr und läuft gut einen Monat. Die Aktionsangebote sind sowohl im Online-Shop unter www.nubert.de, via Hotline unter 07171 8712-0 und im Nubert Flagship-Store in Schwäbisch Gmünd verfügbar.

