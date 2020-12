News

Nokia 4K TVs und Streaming-Geräte jetzt in Europa erhältlich

Bildquelle: SVS GmbH

Die in der Nähe von Braunschweig beheimatete SVS GmbH übernimmt für StreamView den Retail-Vertrieb von Nokia Smart TVs und Streaming-Geräten sowie Set-Top-Boxen und DAB+ Radios, in Europa.

Die neuen Nokia Smart TVs und Streaming-Komponenten arbeiten laut Hersteller mit dem Android TV Betriebssystem. Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube und Google Play sind somit natürlich an Bord. Die Nokia Smart TVs sind bereits im Handel in den Größen 75", 65", 58" und 55" zu Preisen von 599,90 Euro bis 1.199,90 Euro erhältlich. Zum Funktionsumfang gehören u.a. ein Triple Tuner, WLAN und Bluetooth sowie Sprachsteuerung. HDR10 und Dolby Vision werden an HDR-Verfahren unterstützt. Mit der Nokia Streaming Box 8000 ist auch eine 4K Ultra HD-Box mit Android 10.0, Streaming- und Media Player-Funktionen im Portfolio.

