News
"Nobody 2" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
02.10.2025 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Nobody 2" im November auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Fortsetzung des Action-Thrillers mit Bob Odenkirk als Teilzeit-Hitman Hutch Mansell erscheint am 20.11.2025 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als limitiertes Steelbook angeboten.
Alle Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind unveröffentlichte Szenen sowie die beiden Featurettes "Nobody 2": Der Kampf geht weiter" und "Niemand macht Stunts so wie wir" geplant.
