Heimkino-Erlebnis der Superlative: Audio Reference bringt Dolby Atmos Kino nach Darmstadt

Bildquelle: Audio Reference / rtfm

Am 18. und 19. Oktober finden in Darmstadt die Deutschen HiFi Tage statt. Wer sich dort im Darmstadtium einfindet, sollte sich das exklusive Kino von Audio Reference nicht entgehen lassen. Der Hamburger Vertrieb präsentiert zusammen mit namhaften Partnern (darunter JVC, Magnetar, Perlisten, StormAudio und Stewart) ein Film- und Musikerlebnis der Extraklasse.

Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich ab heute die kostenfreien Tickets für die Vorführungen in Darmstadt über ein Online-Ticketsystem sichern.

Die Heimkino-Präsentationen mit immersiven Film- und Musik-Beispielen und unterhaltsamer Information zu den verwendeten Komponenten starten an beiden Messetagen um 10:30 Uhr und finden dann jeweils im halbstündigen Takt statt.

Die Ticket-Reservierungen sowie weitere Infos hier:

Im Audio Reference-Kino sind die Lautsprecher der Perlisten S-Serie im Dolby Atmos-Layout in Kombination mit StormAudio-Elektronik im Einsatz. Weitere Highlights sind der UHD-Player Magnetar 900UHD, der Projektor JVC DLA-NZ900 sowie eine sehr hochwertige Leinwand von Stewart.

Weitere Infos zu den Deutschen HiFi Tagen auch hier:

