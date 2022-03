News

Neues Speakerphone SPACE von beyerdynamic

beyerdynamic präsentiert mit dem SPACE ein neues Speakerphone und will damit perfekte Sprachverständlichkeit bei jeglichen Calls und Meetings mit sehr guter Musikwiedergabe kombinieren. Das Gerät wechselt je nach Anwendungsfall automatisch in den Voice Mode oder den Music Mode, mit "True Wireless" lassen sich auch zwei SPACE für ein Stereo-Setup koppeln. An Bord ist die 360° SMART MIC TECHNOLOGY.

Vier MEMS Mikrofone erkennen automatisch, ob es sich um Stimmen oder Störsignale handelt und sollen unerwünschten Hall, Echos oder Rückkopplung ausblenden, auch die Lautstärke der Stimme wird automatisch angepasst. Full-Duplex-Audio erlaubt, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen gleichzeitig sprechen und gehört werden können. Ein Business Mode verhindert ein ungewolltes Verbinden mit umliegenden Bluetooth-Geräten. Das beyerdynamic SPACE ist in den Farbvarianten Nordic Grey, Charcoal und Aquamarine erhältlich, das Bedienpanel ist beleuchtet und die Akkulaufzeit soll bei 20 Stunden liegen. Die Verbindung mit Laptops, Smartphones oder Tablets kann via Bluetooth oder auch via USB erfolgen, für erweiterte Remote-Kompatibilität soll ein optional erhältlicher USB Bluetooth Adapter sorgen. Im Bedarfsfall können beim SPACE Kabel, Bedienkomponenten und Akku getauscht werden.

Das beyerdynamic SPACE ist zur UVP von 179 Euro im beyerdynamic Online-Shop und bei Amazon sowie ausgewählten Händlern verfügbar.

