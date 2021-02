News

"Neues aus der Welt" bei Netflix und auf 4K Ultra HD Blu-ray

Netflix zeigt ab dem 10.02.2021 den neuen Paul Greengrass-Film "Neues aus der Welt" mit Tom Hanks. Während Netflix die Rechte für den Großteil der Welt erworben hat, wurde "News of the World" in den USA bereits ab dem 25.12.2020 im Kino gezeigt und erscheint dort auch bald fürs Heimkino.

Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray von Universal soll in den USA am 23.03.2021 erscheinen und bietet auch verschiedenes Bonus-Material wie einen Audio-Kommentar, Deleted Scenes und verschiedene Making of-Featurettes.

Ob der Film auch hierzulande später einmal auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.