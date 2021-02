News

Sony: "Bad Boys 1-3 Collection" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht eine neue "Bad Boys 1-3 Collection" auf Ultra HD Blu-ray und hat jetzt den geplanten Verkaufsstart am 04.03.2021 bestätigt. Die Box enthält alle drei "Bad Boys"-Filme mit Will Smith und Martin Lawrence inklusive "Bad Boys for Life" in 4K.

