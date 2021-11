News

Neuer True Wireless Kopfhörer von Panasonic

Bildquelle: Panasonic

Panasonic präsentiert mit dem RZ-B210W einen preislich günstigen True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit 10 mm-Treiber, Bluetooth 5.0 und stabilem Transportcase. Vier Stunden Akkulaufzeit verspricht der Hersteller bei den In-Ears, im via USB-C aufladbaren Case stecken weitere 20 Stunden. Zudem sind die RZ-B210W IPX4-zertifiziert, bringen drei Größen an Ohrpassstücken mit und können unabhängig voneinander verwendet werden. Auch der Sprachassistent des verbundenen Smartphones wird unterstützt und kann per Fingertipp aktiviert werden.

Erhältlich sind sie in den Farben Schwarz, Weiß und Rosa ab Dezember 2021 zur UVP von 89,99 Euro.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.