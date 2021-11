News

"Dune" ab Dezember in Ultra HD & Dolby Atmos bei Sky

Sky zeigt Denis Villeneuves "Dune" ab Dezember für Abonnenten von Sky und Tyk Ticket. Der Science Fiction-Film wird ab dem 26.12. im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten angeboten und kann mit Sky Q auch in Ultra HD und Dolby Atmos-Sound in Deutsch und Englisch abgerufen werden.

"Dune" erscheint bereits am 23.12.2021 auf Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und Ultra HD Blu-ray und wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ebenfalls deutschen und englischen Dolby Atmos-Sound bieten. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Bereits jetzt ist "Dune" in 4K & HDR als "Heimkino-Premiere" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich. Bei Apple ist ebenfalls das Streaming mit Dolby Atmos in deutscher Sprache möglich.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.