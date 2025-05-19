News
Finaler Trailer zum "John Wick"-Spin-Off "Ballerina" online
19.05.2025 (Karsten Serck)
LionsGate hat den finalen Trailer für "From the World of John Wick: Ballerina" veröffentlicht:
Das Spin Off der "John Wick"-Saga soll am 05.06.2025 in den deutschen Kinos starten.
Im Mittelpunkt von "Ballerina" steht Ana de Armas, die ähnlich wie "John Wick" einen Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Familie startet. Regie führt "Underworld"-Regisseur Len Wiseman. Auch viele Darsteller aus den John Wick-Filmen werden in dem Spin Off zu sehen sein, u.a. Keanu Reeves, Ian McShane und der verstorbene Lance Reddick.
