Neuer "Moonfall"-Trailer für Roland Emmerich SciFi-Blockbuster online

Lionsgate hat in den USA einen neuen Teaser-Trailer für "Moonfall" veröffentlicht. Der Katastrophen-Blockbuster von Roland Emmerich soll laut den aktuellen Planungen am 03.02.2022 in den deutschen Kinos starten:

Von Leonine gibt es bereits seit September einen ersten deutschen Trailer, der noch etwas mehr auf Action setzt.

