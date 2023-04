News

Erster "A Haunting in Venice"-Trailer zum Agatha Christie-Thriller online

Die 20th Century Studios haben den ersten Teaser-Trailer für "A Haunting in Venice" veröffentlicht:

Die Neuverfilmung des Agatha Christie-Klassikers "Hallowe'en Party/Die Schneewittchen-Party" ist nach "Mord im Orient Express" und "Tod auf dem Nil" der dritte Teil der Hercule Poirot-Reihe von und mit Kenneth Branagh und soll am 14.09.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

„A Haunting in Venice“ spielt im unheimlichen Venedig der Nachkriegszeit an Allerheiligen, „A Haunting in Venice“ ist ein furchteinflößendes Mysterium über die Rückkehr des gefeierten Spürhunds Hercule Poirot. Jetzt im Ruhestand und im selbst auferlegten Exil in der glamourösesten Stadt der Welt lebend, nimmt Poirot widerwillig an einer Séance in einem verfallenden, von Geistern heimgesuchten Palazzo teil. Als einer der Gäste ermordet wird, wird der Detektiv in eine unheimliche Welt voller Schatten und Geheimnisse gestoßen.

