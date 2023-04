News

Panasonic stellt Media Center App ein

Panasonic stellt seine "Media Center App" ein. Mit der App lassen sich TV-Aufnahmen von einen Panasonic-Fernseher oder Blu-ray Disc-Recorder über die "TV Anywhere"-Funktion auch mobil auf Smartphones wiedergeben und Timer-Aufnahmen programmieren. Die "Media Center App" wurde von Panasonic schon seit mehreren Jahren nicht mehr aktualisiert und wird jetzt im Oktober komplett eingestellt.

Laut einer Mitteilung von Panasonic wird die "Media Center App" am 18.10.2023 aus den App Stores für Android und iOS entfernt und auch der dahinterstehende Service von Panasonic beendet. Somit wird sich die Media Center App auch nicht mehr mit Geräten nutzen lassen, auf denen sie jetzt noch installiert ist.

Die Auswirkungen dürften sich in Grenzen halten. Auch wenn durch die Einstellung der Zugriff auf die Recorder-Aufnahmen per App verschwindet, lassen sich diese zumindest in lokalen Netzwerken auf vielen Geräten über den integrierten DLNA-Server auch ganz ohne spezielle Panasonic-App abspielen.

