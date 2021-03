News

Neuer 4K Ultra HD Blu-ray-Player Reavon UBR-X200 mit Dolby Vision

Mit dem Reavon UBR-X200 erscheint nach längerer Zeit wieder ein neuer 4K Ultra HD Blu-ray-Player. Der 4K Disc-Player hat seinen Ursprung in Frankreich und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Das Gerät spielt neben CDs auch SACDs ab und ist mit Texas Instruments Burr-Brown Audio PCM1690 DACs ausgestattet. Für die Tonausgabe in Stereo stehen optionale XLR-Anschlüsse zur Verfügung.

Neben dem Flaggschiff Modell UBR-X200 soll es mit dem kleineren Bruder REAVON UBR-X100 einen komplett digitale Variante geben. Beide Ultra HD Blu-ray-Player sollen ab Anfang April im Fachhandel erhältlich sein. Die Preise wurden noch nicht bekannt gegeben.

Pressemitteilung Reavon

Das Flaggschiff unter den Universal-Disc-Playern wurde aufwändig für die ideale Disc- Wiedergabe entwickelt. Der REAVON UBR-X200 verfügt über eine extrem steife Konstruktion, um ein hohes S/N-Verhältnis für eine hochwertige Audio- und Videowiedergabe zu erreichen. Durch die Unterstützung des spektakulären Ultra HD BlurayTM- Formats können Sie das wunderschöne Erlebnis mit der vierfachen Auflösung von 1080p Full HD genießen. Der UBR-X200 ist mit dem neuesten Dolby Vision® -Format kompatibel, das eine atemberaubende HDR-Bildtechnologie mit außergewöhnlichen Farben, Kontrast und Helligkeit auf den Bildschirm bringt. Für den audiophilen Klang kommen DACs der Serie PCM1690 von Texas Instruments Burr-Brown Audio zum Einsatz. Zu den weiteren Merkmalen gehören der SDR/HDR- Voreinstellungsmodus, die Direkt-/Transportfunktion, die Multikanal-Audio-Analogfähigkeit und der symmetrische XLR- Ausgang.

Ultrastabile Konstruktion mit Stahlblechboden

Die 1,6 mm dicke Chassisbasis ist mit einer 3 mm dicken Stahlplatte verstärkt, um die mechanischen Bewegungsgeräusche des BD-Laufwerks zu minimieren. Das Ergebnis ist eine deutlich geringere Geräuschentwicklung und eine noch steifere und stabilere Chassisstruktur.

Medieninformationen

Sie können die Disc-Informationen auf Ihrem Bildschirm anzeigen, indem Sie die DISPLAY-Taste der Fernbedienung gedrückt halten. Zusätzlich zu den Details der abgespielten Disc können Sie leicht Mastering-Informationen wie MaxFALL (Maximum Frame Average Light Level) und MaxCLL (Maximum Content Light Level), die bei einigen HDR-Inhalten verfügbar sind, sowie HDR- und HDMI-Ausgangsinformationen überprüfen.

Ringkerntransformator

Der UBR-X200 wird von einem Ringkerntransformator gespeist, der sich durch geringes Rauschen und geringe elektromagnetische Störungen auszeichnet. Dies ist vor allem seiner Form und Symmetrie zu verdanken. Die Menge des magnetischen Flusses, die außerhalb des Kerns austritt, ist gering und innerhalb der Donut-Form enthalten. Das Ergebnis ist eine geringere Audioverzerrung und Verschlechterung der Klangqualität, wodurch ein sauberer und präziser Klang gewährleistet wird.

Universal Player

Als universeller Disc-Player kann der UBR-X200 verschiedene optische Discs abspielen, darunter das neueste Disc-Format Ultra HD Blu-ray, das eine viermal höhere Auflösung als 1080p Full HD hat, sowie Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, CD, SACD und Musik-, Video- und Audiodateien wie FLAC, AIFF, DFF, DSF, JPG, TIFF, MKV und M2TS. Der UBR-X200 kann auch Ihre Audio- und Videoinhalte von einem externen Laufwerk über USB oder SMB-Netzwerk (Samba) wiedergeben.

Hauptfunktionen

- Universal Disc Player - Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD, SACD, CD

- BD-Live/BONUSVIEW

- HDR10

- Dolby Vision (Low Latency Compatible)

- 36-bit Deep Colour/"x.v.Colour"

- Dual HDMI Output

- VideoAdjust

- HintergrundbeleuchteteFernbedienung

- SMB host

- Fast boot

- Multimedia: MKV, WMA, FLAC, DSD, JPG

Video-Funktionen

- 4K-Skalierung - Verbessern Sie das Heimkinoerlebnis durch die Vervierfachung der Full HD 1080p Auflösung mit 4K (3840 x 2160) Skalierung aller Videoquellen.

- Echtes 24p-Kino - Viele Blu-ray- und 4K-Ultra-HD-Blu-ray-Discs sind mit 24 Bildern pro Sekunde kodiert, der gleichen Frequenz wie der Originalfilm, der in den Kinos gezeigt wird. Der UBR-X200 behält die ursprüngliche 24-fps-Rate mit progressiver Abtastung direkt auf dem Bildschirm bei.

- Dolby Vision® - Diese atemberaubende HDR-Bildtechnologie bringt außergewöhnliche Farben, Kontrast und Helligkeit auf den Bildschirm.

- Video Adjust - Stellen Sie Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Farbton, Schärfe und Rauschunterdrückung ein.

Audio-Funktionen

- Texas Instruments Burr-Brown Audio PCM1690 DACs

- Großvolumiger PCB-Ringkerntransformator (Military Engineering Class)

- KundenspezifischeAudiophileKondensatoren

- Direktfunktion für reinen analogen Audioausgang

- Dualer HDMI-Ausgang für reinen digitalen Audioausgang

- Jitter-freierTakt

- Ultra-robuste Konstruktion

- 3 mm Stahlplatte unter dem Sockel für geringes Rauschen und niedrigen Schwerpunkt

- Hochwertige Hauptplatine für hohes S/N-Verhältnis

- Robustes und leises optisches Laufwerk

- 24-Bit Delta-Sigma DAC

- 8-Kanal-DAC:

- Hohe Leistung: Differenziell, fS = 48 kHz

- THD+N: -94 dB

- SNR: 113 dB

- Dynamikbereich: 113 dB

- Abtastrate: 8 kHz bis 192 kHz

- Systemtakt: 128 f 3 Beschreibung S, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 f Das Gerät PCM1690 ist ein hochleistungsfähiger, Single- S, 768 fS, 1152 fS

- DifferenziellerSpannungsausgang:8VPP

- Inklusive analogemTiefpassfilter

- 4x/8x Oversampling Digitalfilter:

- Durchlassband-Welligkeit: ±0,0018 dB

- Stoppband-Dämpfung: -75 dB

- Zero Flag

- Datenlänge: 16, 20, 24, 32 Bits

- Analoge Stummschaltung durchTaktstopp-Erkennung

- Wiedergabe von Musikdateien: FLAC, M4A, WMA, WAVE, DSF, DFF, MP3, OGG

- Heimkino-Audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD MA, DTS-HD HRA, DTS:X Anschlüsse

- HDMI 2 Out (1 Main für Audio/Video, 1 Sub für Audio)

- Digitaler koaxialer Ausgang

- Digitaler optischer Ausgang

- USB-Eingang (1 USB 2.0 vorne, 1 USB 3.0 hinten)

- Ethernet

- RS-232C

- Analoger Audioausgang (RCA unsymmetrisch, XLR symmetrisch)

- Analoger Audio-Ausgang 7.1/5.1

Spezifikationen

- Stromanforderungen: AC 220-240 V, 50/60 Hz

- Leistungsaufnahme:42W

- Leistungsaufnahme im Standby:0,45W

- Abmessungen (B x H x T): 430 x 82 x 351 mm

- Gewicht: 10,8 kg

www.reavon.com