Neue Vinyl & SACD-Sondereditionen von Analogue Productions
Das High End-Label Analogue Productions veröffentlicht in den kommenden Monaten weitere Vinyl-Sondereditonen von verschiedenen Alben-Klassikern der letzten Jahrzehnte.
So erscheint voraussichtlich im September "The Doors: L.A. Woman" aus dem Jahr 1971 als limitierte UHQR-Sonderedition in "Clarity Vinyl"-Optik, die von Bernie Grundman auf Basis der analogen Originalbänder angefertigt wurde. Weitere UHQR-Schallplatten sind von den beiden Steely Dan-Alben "Katy Lied" und "The Royal Scam" in Vorbereitung. Darüber hinaus sind von Analogue Productions auch mehrere SACDs in der nächsten Zeit geplant wie z.B. "Genesis: A Trick Of The Tail" und "Alice Cooper: Welcome To My Nightmare".
Die Veröffentlichungstermine sind etwas vage und können sich durch die Abläufe in der Produktion der meist nur in kleinen Serien gefertigten Sondereditionen auch immer wieder verschieben.
- The Doors: L.A. Woman UHQR Limited Edition [LP] bei jpc.de
- Steely Dan: Katy Lied UHQR Limited Edition [LP] bei jpc.de
- Steely Dan: The Royal Scam UHQR Limited Edition [LP] bei jpc.de
- Genesis: A Trick Of The Tail [SACD] bei jpc.de
- Alice Cooper: Welcome To My Nightmare [SACD] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.