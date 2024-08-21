News

Neue Vinyl & SACD-Sondereditionen von Analogue Productions

Das High End-Label Analogue Productions veröffentlicht in den kommenden Monaten weitere Vinyl-Sondereditonen von verschiedenen Alben-Klassikern der letzten Jahrzehnte.

So erscheint voraussichtlich im September "The Doors: L.A. Woman" aus dem Jahr 1971 als limitierte UHQR-Sonderedition in "Clarity Vinyl"-Optik, die von Bernie Grundman auf Basis der analogen Originalbänder angefertigt wurde. Weitere UHQR-Schallplatten sind von den beiden Steely Dan-Alben "Katy Lied" und "The Royal Scam" in Vorbereitung. Darüber hinaus sind von Analogue Productions auch mehrere SACDs in der nächsten Zeit geplant wie z.B. "Genesis: A Trick Of The Tail" und "Alice Cooper: Welcome To My Nightmare".

Die Veröffentlichungstermine sind etwas vage und können sich durch die Abläufe in der Produktion der meist nur in kleinen Serien gefertigten Sondereditionen auch immer wieder verschieben.

