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40 Jahre Modern Talking: Neuaufnahmen und alle Alben in Dolby Atmos

Bildquelle: Dolby

Zum 40. Jubiläum von Modern Talking überrascht Thomas Anders mit Neuaufnahmen der ersten sechs Modern Talking-Alben und interpretiert als erster deutscher Künstler überhaupt sein komplettes Frühwerk neu. Alle Alben werden zusätzlich als Dolby Atmos Abmischungen veröffentlicht.

Thomas Anders arbeitete dafür mit Musikproduzent Christian Geller zusammen, dessen erste selbstgekaufte Single in Teenagerjahren "You're My Heart, You're My Soul" war. Geller, der bereits mehrfach mit Anders sowie Künstlern wie Anastacia, Peter Maffay, Sasha, den No Angels und Giovanni Zarrella zusammenarbeitete, nahm zusammen mit Thomas Anders das Jubiläumsprojekt im Studio 61 in Angriff.

Die beiden blicken damit auf das Werk einer der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten zurück. Die eben angesprochene Debutsingle "You're My Heart, You're My Soul" von "The 1st Album" hat es Anfang 1985 in 81 Ländern an die Spitze der Verkaufscharts geschafft. Bis heute hat Modern Talking über 125 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Mehr als 300 Millionen Hörer streamen die Musik jährlich auf verschiedenen Plattformen.

Auf jedem der neuen Alben präsentiert Thomas Anders außerdem zwei bislang unveröffentlichte Songs, wie „Don’t Fly Too High“ und „Hold Me Tight In The Night“ auf „The 1st Album“, das am 7. März 2025 erscheint.

Die Release-Termine der Alben:

Thomas Anders sings Modern Talking: The 1st Album – Release 07.03.25

Thomas Anders sings Modern Talking: Let's Talk About Love – Release 25.04.25

Thomas Anders sings Modern Talking: Ready For Romance – Release 20.06.25

Thomas Anders sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere – Release 08.08.25

Thomas Anders sings Modern Talking: Romantic Warriors – Release 19.09.25

Thomas Anders sings Modern Talking: In The Garden Of Venus – Release 17.10.25

Alle Dolby Atmos Alben werden auf Apple Music, Amazon Music und Tidal erhältlich sein.

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