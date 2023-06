News

Neue Panasonic 4K LED-Fernseher mit Dolby Vision & HDMI 2.1

Topmodell der MX600E Serie, der TX-65MX600E

Panasonic präsentiert seine LED-TV-Frühjahrskollektion 2023. Die Modelle der MX600E-Serie bieten 4K-Bildauflösung, Dolby Vision und HDR 10 sowie echten Dolby Atmos Sound. Vorinstallierte Dienste wie z.B. Netflix, Amazon Prime, YouTube und weitere Anbieter bieten ein komfortables Streaming. Mit den Android-TVs können die Sprachsteuerung von Google Assistant oder Amazon Alexa-fähigen Geräten verwendet werden und die Fernbedienung wird zur Nebensache. Erhältlich sind die Modelle der MX600E-Serie in den Bildschirmgrößen 43“, 50“, 55“ und 65“.

Um möglichst flexibel beim Empfang eines TV-Signal zu sein, verfügen die neuen TV-Modelle über einen Triple Tuner, für SAT, Kabel- oder Antennenempfang. Fotos, Videos und Musik vom Smartphone oder Tablet-PCs lassen sich zudem, dank integriertem Chromecast, auf den Fernseher übertragen. Auch auf die Gamer nimmt der Hersteller Rücksicht. Dank der HDMI 2.1 Schnittstelle bieten die TVs eine niedrige Latenz für ein flüssiges und verzögerungsfreies Gaming. Auch das Hinzufügen von Twitch macht diese neuen Modelle zu einem echten Gewinn für ambitionierte Gamer.

Alle MX600E-Modelle verfügen über 3 HDMI-Eingängen (incl. eARC) sowie 2 USB-Eingängen, um Blu-ray-Player, TV-Recorder, Spielkonsolen und mehr anzuschließen. Für Soundbars und andere Audiogeräte steht ein weiterer digitaler, optischer Ausgang zur Verfügung. Ein Kopfhörerausgang ist ebenfalls vorhanden. Ein WLAN-Empfänger vervollständigt die üppige Anschlussvielfalt der MX600E-Fernseher.

Preise und Verfügbarkeit

TX-43MX600E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 549,- Euro

TX-50MX600E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 649,- Euro

TX-55MX600E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 699,- Euro

TX-65MX600E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 899,- Euro

Die MS350E Serie

Für kleinere Wohnräume bietet Panasonic mit den Serien MS330, MS350 und MS360 ebenfalls die richtigen Modelle an. Während die in der kompakten Größe von 24“ und 32“ erhältlichen M330E-Modelle bereits mit HD-Auflösung und Triple-Tuner verfügen, bieten die ebenfalls als 24“ und 32“ verfügbaren MS350E-Modelle vorinstallierte Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime und sind zusätzlich kompatibel mit den Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa. Für noch mehr Bildqualität sorgt der in 40“ erhältliche MS360E, dieser bietet Full-HD Auflösung.

Dank der Unterstützung gängiger Sprachassistenten (MS350E und MS360E) wird die Bedienung mittels der eigene Stimme sehr komfortabel. Dank integrierten Apps kann auf beliebte Mediatheken zugegriffen werden, Lieblings-Serien und Filme von den Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon Prime Video stehen auf Knopfdruck bereit (MS350 und MS360E). Für einen guten Stereoklang mit hoher Sprachverständlichkeit sorgt ein Surround Soundsystem. Die Modelle verfügen ebenfalls über einen Triple HD Tuner. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB, CI+, Kopfhöreranschluss und vieles mehr runden die umfangreiche Ausstattung ab.

Preise und Verfügbarkeit

TX-24M330E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 249,- Euro

TX-32M330E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 309,- Euro

TX-24MS350E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 299,- Euro

TX-32MS350E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 349,- Euro

TX-40MS360E, erhältlich ab Mai 2023, Preis (UVP): 429,- Euro

Bildquelle: Panasonic

