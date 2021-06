News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Neue Einsteiger-Soundbar & True Wireless In-Ears von Panasonic

Bildquelle: Panasonic

Mit den RZ-B100W präsentiert Panasonic das jüngste Mitglied im True Wireless In-Ear-Portfolio. Der Einsteiger-Kopfhörer für 79,99 Euro sind IPX4-zertifiziert und somit gegen Wasser und Staub geschützt. Neben starkem Klang mit einer "Extraportion Bass" sollen die lediglich 5g leichten Kopfhörer über eine Akkulaufzeit vier Stunden verfügen. Im mitgelieferten Lade-Etui stecken weitere 12 Stunden Musikgenuss. Schnelles Pairing nach der Entnahme aus dem Case und Dual Connect sind ebenfalls an Bord. Berührungssensoren sollen für komfortables Handling sorgen.

Bildquelle: Panasonic

Zweiter Neuzugang im Panasonic-Sortiment ist die SC-HTB496. Eine sehr schlanke 2.1-Soundbar inklusive Wireless Sub, beide Komponenten bieten jeweils 160 Watt Leistung. HDMI inklusive ARC ist an Bord und auch per Bluetooth kann man Audiosignale zuspielen. Zusätzlich gibt es einen optischen Eingang und einen USB-Anschluss. Panasonic nimmt Integration in den Wohnraum und flexible Aufstellmöglichkeiten in den Fokus. Farbe und Form sollen sich am Design der aktuellsten TV-Geräte orientieren, ohne den Blick auf den Fernseher einzuschränken. Mit 80 cm Breite und lediglich 5,6 cm Höhe sollte dieses Ziel in der Regel auch erreicht werden. Die SC-HTB496 lässt sich aber auch mit zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an der Wand montieren. Die Panasonic SC-HTB496EG-K ist ab sofort zum Preis von 299 Euro erhältlich.