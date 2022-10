News

"Neil Young - World Record" erscheint als Doppel-CD und "Clear Vinyl" LP-Edition

Neil Young veröffentlicht im November sein 42. Studio-Album "World Record". Die zehn neuen Songs werden als Doppel-CD und Doppel-LP veröffentlicht.

Die LP wird als dreiseitiges Doppel-Album mit einer Radierung auf der vierten Seite erscheinen und neben der schwarzen Standard-Ausgabe auch als "Clear Vinyl"-Sonderedition erhältlich sein.

Der Verkaufsstart von Neil Youngs "World Record" ist für den 18.11.2022 geplant.

Vorab wurde bereits der Song "Love Earth" veröffentlicht, der digital u.a. bei Amazon.de erhältlich ist.

Neil Young - World Record Tracklisting

1. Love Earth

2. Overhead

3. I Walk With You (earth ringtone)

4. This Old Planet (changing days)

5. The World (is in trouble now)

6. Break The Chain

7. The Long Day Before

8. Walkin’ On The Road (to the future)

9. The Wonder Won’t Wait

10. Chevrolet

11. This Old Planet reprise

