SciFi-Klassiker "Das Ding aus einer anderen Welt" bald auf Blu-ray Disc

Fernsehjuwelen veröffentlicht "Das Ding aus einer anderen Welt" (The Thing from Another World) im Frühjahr auf Blu-ray Disc. Der vor allem durch John Carpenter's "The Thing"-Neuverfilmung bekannte SciFi-Horror-Klassiker aus dem Jahr 1951 erscheint am 03.02.2023 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind mehrere Trailer, eine Fotogalerie und ein Booklet geplant.

