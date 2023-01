News

"Music From The Terminator Movies" erscheint als "Transparent Red Vinyl"-Edition

Diggers Factory veröffentlicht "Music From The Terminator Movies" im März in einer "Transparent Red Vinyl"-Edition.

Die Doppel-LP enthält Soundtrack-Highlights aus den Filmen "Terminator" bis "Terminator Dark Fate" von Komponisten wie Brad Fiedel, Marco Beltrami, Danny Elfman und Lorne Balfe.

Der Verkaufsstart der "Music From The Terminator Movies"-Schallplatten im roten Vinyl ist für den 03.03.2023 geplant.

