ProSiebenSat.1 holt sich TV-Rechte für Sony Kino-Hits

Die Seven.One Entertainment Group hat für die TV-Sender von ProSiebenSat.1 eine Vereinbarung mit Sony über die Ausstrahlungsrechte von zahlreichen Filmen und Serien geschlossen.

Zu den Filmen in dem Rechte-Paket zur Ausstrahlung im "Free TV" gehören u.a. "Bullet Train", "Spider-Man: Across The Spider-Verse", "Der Gesang der Flusskrebse", "The Woman King" sowie auch einige kommende Sony-Filme wie "Kraven The Hunter", der voraussichtlich am 05.10.2023 im Kino starten wird. Außerdem wurden auch TV-Rechte für die Serien "Three Pines" mit Alfred Molina sowie "Without Sin" von ITV gesichert.

Zu ProSiebenSat.1 gehören neben den beiden Hauptprogrammen ProSieben und Sat.1 auch die TV-Sender Kabel Eins, ProSieben Maxx, Kabel eins Doku, Sat.1 Gold und Sixx sowie die Streamingplattform Joyn.

