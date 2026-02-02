News

Neuer Trailer zum Michael Jackson-Biopic "Michael" online

Universal hat einen neuen Trailer für "Michael" veröffentlicht:

Das Michael Jackson-Biopic von Antoine Fuqua soll am 23.04.2026 in den deutschen Kinos starten. Michael Jackson wird in dem Film von seinem Neffen Jaafar Jackson gespielt, dem Sohn von Jermaine Jackson.

Der Michael Jackson-Musikfilm "Moonwalker" aus dem Jahr 1988 erscheint am 23.04.2026 in der Uncut-Fassung als Blu-ray Disc-Mediabook.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.