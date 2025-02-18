News

"Meine geniale Freundin - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Meine geniale Freundin - Die komplette Serie" (L'amica geniale) auf Blu-ray Disc. Alle Staffeln der Serie nach dem Bestseller von Elena Ferrante erscheinen am 24.04.2025 mit deutschem und italienischem DTS HD 5.1-Ton auf acht Blu-ray Discs. Als Bonus-Material sind Interviews und Featurettes geplant.

