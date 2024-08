News

"Van Halen: For Unlawful Carnal Knowledge" erscheint als "Expanded Edition" mit Blu-ray Disc, CD & LP (Update)

Rhino/Warner Music veröffentlicht im Juli "Van Halen: For Unlawful Carnal Knowledge" als "Expanded Edition" mit zwei CDs, zwei LPs und einer Blu-ray Disc. Das Set enthält das Studio-Album aus dem Jahr 1991 in einer remasterten Fassung sowie zusätzlich alternative Mischungen von "Right Now" und eine Instrumentalversion von "The Dream Is Over". Außerdem ist noch eine Blu-ray Disc vom kostenlosen Outdoor-Konzert der Band auf dem Dallas' Westend Marketplace am 4. Dezember 1991 dabei. Der Verkaufsstart ist für den 12.07.2024 geplant.

Update: Das Set ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

bereits erhältlich:

