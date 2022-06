News

Marvel: Laufzeit und FSK-Freigabe für "Thor: Love and Thunder" steht fest

Rund eine Woche vor dem Kinostart von "Thor: Love and Thunder" hat auch die FSK das neue Marvel-Abenteuer geprüft und ihre Altersfreigabe bekannt gegeben. Wie auch die früheren "Thor"-Filme wird "Thor: Love and Thunder" mit einer FSK 12-Freigabe in den deutschen Kinos starten.

Die Laufzeit des neuen "Thor"-Films von Taika Waititi mit Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe und Natalie Portman beträgt 119:06 Minuten. Damit ist "Thor: Love and Thunder" rund zehn Minuten kürzer als "Thor - Tag der Entscheidung" aus dem Jahr 2017 aber etwas länger als die ersten beiden Teile.

"Thor: Love and Thunder" soll am 06.07.2022 in den deutschen Kinos starten. Mit der Heimkino-Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist dann im Herbst zu rechnen.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.