"Neil Young + Promise Of The Real: Noise & Flowers - Live" auf Blu-ray Disc, CD & LP

Neil Young veröffentlicht im Rahmen der "Performance Serie" im August "Neil Young + Promise Of The Real: Noise & Flowers - Live" als Boxset mit Blu-ray Disc, CD und LP.

Die CD und Doppel-LP werden auch einzeln erhältlich sein während die Blu-ray Disc mit dem "Noise & Flowers"-Konzertfilm von der Tournee 2019 nur in der Box angeboten wird.

Der Verkaufsstart von "Neil Young + Promise Of The Real: Noise & Flowers - Live" ist für den 05.08.2022 geplant. Vorab wurde bereits der Song "From Hank To Hendrix" als digitaler Download veröffentlicht.

Tracklisting

1. Mr. Soul

2. Everybody Knows This Is Nowhere

3. Helpless

4. Field Of Opportunity

5. Alabama

6. Throw Your Hatred Down

7. Rockin' In The Free World

8. Comes A Time

9. Hank To Hendrix

10. On The Beach

11. Are You Ready For The Country

12. I've Been Waiting For You

13. Winterlong

14. Fuckin' Up

