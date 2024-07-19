News
Marvel: Finaler "Deadpool & Wolverine"-Trailer online
19.07.2024 (Karsten Serck)
Marvel hat den finalen Trailer für "Deadpool & Wolverine" veröffentlicht:
Das dritte "Deadpool"-Kino-Abenteuer mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman soll am 24.07.2024 in den deutschen Kinos starten.
- Deadpool [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Deadpool 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Deadpool 1 + 2 [4k Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Free Guy [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.