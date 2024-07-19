News

Marvel: Finaler "Deadpool & Wolverine"-Trailer online

19.07.2024 (Karsten Serck)

Marvel hat den finalen Trailer für "Deadpool & Wolverine" veröffentlicht:

Das dritte "Deadpool"-Kino-Abenteuer mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman soll am 24.07.2024 in den deutschen Kinos starten.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK