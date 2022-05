News

Disney: Erster "Avatar: The Way of Water"-Trailer online

Disney und 20th Century Studios haben den ersten Teaser-Trailer für James Camerons "Avatar: The Way of Water" veröffentlicht:

Dazu gibt es noch die folgende Beschreibung:

AVATAR: THE WAY OF WATER spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und erzählt die spannende Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): von dem Ärger, der sie verfolgt und was sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen; sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.

Das Science Fiction/Fantasy-Abenteuer soll die erste von insgesamt vier "Avatar"-Fortsetzungen werden. Im Mittelpunkt von "Avatar: The Way of Water" wird die Familie Sully stehen und jeder der vier eigenständigen Filme den Schwerpunkt auf eine Person legen.

Der Kinostart von "Avatar: The Way of Water" ist für den 14.12.2022 geplant. Zuvor soll James Camerons "Avatar" noch einmal ab dem 23. September mit überarbeitem Bild und Ton im Kino zu sehen sein.

