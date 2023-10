News

Marillion: "Misplaced Childhood" & "Clutching at Straws" wieder mit DTS HD MA 5.1-Mix auf Blu-ray Disc & CD erhältlich

Marillion veröffentlichen die bereits 2017 erschienene "Deluxe Edition" ihres Albums "Misplaced Childhood" aus dem Jahr 1985 als Neuauflage. Das Blu-ray Disc-Set inklusive 4 CDs wird ab dem 13.10.2023 wieder im Handel erhältlich sein. Neben Demos und Live-Aufnahmen auf CD enthält die Blu-ray Disc das gesamte Album auch als DTS HD MA 5.1-Mix von Steven Wilson sowie in PCM Stereo (96 kHz/24 bit). Außerdem sind auf der Blu-ray Disc auch noch Musik-Videos sowie die 72 Minuten lange Dokumentation "Childhood Memories" dabei.

Neben "Misplaced Childhood" kommen auch die "Deluxe Editionen" des Folge-Albums "Clutching at Straws" (1987) sowie "Afraid of Sunlight" (1995) zeitgleich wieder als Blu-ray Disc/CD-Sets mit DTS HD MA 5.1-Mix zurück in den Handel.

Die "Deluxe Editionen" von "Script for A Jester's Tear" (1983) und "Fugazi" (1984) sind weiterhin erhältlich.

bereits erhältlich:

