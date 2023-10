News

"John Rambo - Extended Cut" nicht mehr indiziert

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat die Indizierung von "John Rambo" (Rambo) - sowohl in der Kinofassung als auch als "Extended Cut". Das macht den Weg für eine Neuveröffentlichung des Action-Klassikers mit Sylvester Stallone aus dem Jahr 2008 frei.

Die Aufhebung der Indizierung erfolgte auf Antrag so dass davon auszugehen ist, dass konkretes Interesse an einer Neuveröffentlichung von "John Rambo" besteht. Zunächst einmal ist aber eine Neuprüfung durch die FSK erforderlich. In den USA wurde der vierte "Rambo"-Film bereits 2019 auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht - inklusive "Extended Cut".

Offiziell ist "John Rambo" derzeit in Deutschland nicht auf Blu-ray Disc & DVD erhältlich. Lediglich bei einigen Streaming-Anbietern ist der Film zu finden - bei Apple mit FSK 18-Freigabe und als geschnittene FSK 16-Fassung bei Amazon Prime Video.

