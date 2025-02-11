News

"Creedence Clearwater Revival"-Alben erscheinen als Color Vinyl-LPs

Concord veröffentlicht die Studio-Alben von "Creedence Clearwater Revival" in neuen Color Vinyl-Editionen. Die Schallplatten der kalifornischen Rockband von John Fogerty, Tom Fogerty, Doug Clifford und Stu Cook aus den Jahren 1968-1972 werden ab dem 14.02.2025 mit unterschiedlichen Farbmustern erhältlich sein. Bei jpc sind zusätzlich noch einzelne exklusive LP-Sondereditionen mit weiteren Farb-Varianten erhältlich.

